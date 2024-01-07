Успешно отбили "украинский десант": в России ПВО во время тренировок обстреляла российских военных, есть погибшие

Обучение почему-то перенесли на ночное время

В сети активно начала распространяться информация о том, что в Ростовской области ПВО во время ночных учений убила десантников. Отмечается, что это произошло на Кузьминском военном полигоне в Ростовской области.

Об этом пишет пророссийский телеграм-канал "Кремлевская табакерка". Сообщается, что якобы двое военнослужащих погибли в ходе десантирования, а произошло это по случайности.

Источники пропагандистов рассказали, что дневные запланированные прыжки из-за плохих погодных условий перенесли, но почему-то поставили их на ночное время.

"Ротные были против, однако приказы командования не обсуждаются. Надо прыгать – значит, будем прыгать", — пишет телеграм-канал.

Отмечается, что самолет с десантом на борту прибыл по указанным координатам и начал выгрузку десанта вблизи полигона "Кузьминка". Когда военные начали приближаться к земле, по ним открыли огонь.

Полигон на карте

"По нелепой ошибке один из операторов легендарной "Рогатки" (зенитная пушка ЗУ-23-2, применяемая для поражения воздушных целей на низких высотах), принял обучение за реальную высадку десанта", — добавляет "Кремлевская табакерка".

Однако большинство выстрелов прошли мимо, но двое военных получили ранения несовместимые с жизнью.

Российский телеграм-канал отмечает, что по этому факту уже начато расследование. По словам источников россиян, оператор, открывший огонь, занимал должность не менее 14 часов. Более того, этот боец РФ получил отличие за эффективную работу в непосредственной войне против Украины. А вот погибшие еще не успели поучаствовать в боевых действиях.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 26 декабря 2023 ударом Вооруженных сил Украины по временно оккупированной Феодосии был уничтожен российский крупный десантный корабль "Новочеркасск". В сети появилась видео-визуализация удара по кораблю.