В двух стратегических точках мира уже началась "горячая" фаза войны

Начало вооруженного конфликта вокруг Тайваня может стать первым центром "горячей" фазы Третьей мировой войны. Пока риск реализации такого сценария остается очень высоким.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он напомнил, что американские политологи еще в 1990-х годах писали: если Третья мировая война разразится, это произойдет из-за Тайваня.

"Сейчас в мире существуют три стратегические точки в смысле приоритетности для Соединенных Штатов: Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, и в двух из них уже есть "горячая" фаза войны. Если она вспыхнет и в третьей точке, это будет полномасштабная мировая война", — отметил Мережко.

Кроме того, народный депутат не исключает, что в 2024 году могут возникнуть конфликты на Балканах. Он подчеркнул, что у России там есть свои интересы.

Детальнее о том, почему коалиция западных государств оказалась неготова к глобальной войне и какие шансы на победу над новой осью зла имеют демократические режимы читайте в материале "Телеграфа": Третья мировая уже продолжается: почему Запад не был готов к глобальной войне и победит ли демократия авторитаризм.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу бывшего главы Центрального разведуправления США Дэвида Петреуса, если российский диктатор Владимир Путин сочтет свое вторжение в Украину успешным, он не остановится на достигнутом. Дели он может направить войска в Молдову и страны Балтии.