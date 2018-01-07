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В центральном Китае перевернулся автобус: 36 пострадавших, трое погибших

Автобус в Китае
11:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Три человека погибли, еще 36 получили травмы в результате ДТП в Центральном Китае.

В Центральном Китае пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего три человека погибли, еще 36 травмированы.

Авария произошла в провинции Хубэй, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную власть.

 

"Три человека погибли, еще 36 получили травмы в результате ДТП в провинции Хубэй (Центральный Китай)", - говорится в сообщении.

Как информирует местные власти, авария произошла в субботу на территории города Суйчжоу. Пассажирский автобус, следовавший из Шанхая в Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай), по неизвестным причинам не справился с управлением и перевернулся на бок.

В салоне автобуса, рассчитанного на 53 пассажира, находились 46 человек.

Причины инцидента выясняются.

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Новости мира, Авария, Автобус в Китае, Автобус ДТП, ДТП, ДТП в Китае, Китай, КНР.
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