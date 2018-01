В центральном Китае перевернулся автобус: 36 пострадавших, трое погибших

В Центральном Китае пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего три человека погибли, еще 36 травмированы.

Авария произошла в провинции Хубэй, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную власть.

3 killed, 36 injured in a bus rollover crash on Sat evening. The bus was traveling from Shanghai to SW China's Chengdu and the accident happened in Suizhou, central China's Hubei. The accident is under investigation and those injured are hospitalized. pic.twitter.com/NrBltRLBPi

