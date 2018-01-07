В центральном Китае перевернулся автобус: 36 пострадавших, трое погибших

В Центральном Китае пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего три человека погибли, еще 36 травмированы.

Авария произошла в провинции Хубэй, сообщает Синьхуа со ссылкой на местную власть.

3 killed, 36 injured in a bus rollover crash on Sat evening. The bus was traveling from Shanghai to SW China's Chengdu and the accident happened in Suizhou, central China's Hubei. The accident is under investigation and those injured are hospitalized. pic.twitter.com/NrBltRLBPi — People's Daily,China (@PDChina) 7 января 2018 г.

"Три человека погибли, еще 36 получили травмы в результате ДТП в провинции Хубэй (Центральный Китай)", - говорится в сообщении.

Как информирует местные власти, авария произошла в субботу на территории города Суйчжоу. Пассажирский автобус, следовавший из Шанхая в Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай), по неизвестным причинам не справился с управлением и перевернулся на бок.

В салоне автобуса, рассчитанного на 53 пассажира, находились 46 человек.

Причины инцидента выясняются.