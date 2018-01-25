Извержение вулкана Майон на Филиппинах: эвакуированы более 75 тысяч человек

Более 75 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах. Об этом говорится в сообщении Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 метров, столбы пепла поднимаются на высоту от 3 до 5 километров.

Как сообщалось, в Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности.