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Извержение вулкана Майон на Филиппинах: эвакуированы более 75 тысяч человек

Вулкан на Филиппинах
12:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: На Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана Майон свыше 75 тысяч человек покинули свои дома, столбы пепла поднимаются на высоту 3-5 километров.

Более 75 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах. Об этом говорится в сообщении Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 метров, столбы пепла поднимаются на высоту от 3 до 5 километров.

Фонтаны лавы, столб дыма и пепел: на Филиппинах извергается вулкан (Фото)

Как сообщалось, в Китае из-за сильных снегопадов объявили оранжевый уровень опасности.

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Новости мира, Извержение вулкана Майон, Столбы пепла, Филиппины, Эвакуация.
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