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Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире (Видео)

Блогер отыскал возможно самый маленький гостиничный номер в мире
23:29 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Medialeaks
Фото: Medialeaks

Новости мира: Общая площадь номера — около трёх квадратных метров, кроме кровати, зеркала, телевизора и кондиционера сюда каким-то чудом влез и туалет.

Видеоблогеры постоянно путешествуют по миру, чтобы испытать на себе какой-нибудь экстремальный туристический штамп. Одни взаправду женятся в Лас-Вегасе на первой встречной (но так, чтобы остаться при этом холостым). А канадец Ксавье Наджи вот решил найти самый маленький гостиничный номер и приехал для этого в Гонконг (куда же ещё).

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Конечно, в Японии существуют капсульные отели, меньше которых просто не может быть — они размером примерно с горизонтальный солярий. Но это не настоящие номера, считает Ксавье, поэтому они не считаются. Нужен такой отель, в котором будет нормальная комната, где можно вертикально стоять, и туалет с душем.

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Что ж. Он нашёл такой отель в знаменитых Чункингских особняках, в сердце злачных мест Гонконга. Это пять 17-этажных корпусов, построенных в 1960-е годы как многоквартирные дома, но постепенно превратившиеся в муравейник из магазинов, отелей, каких-то притонов и азиатских ресторанов на любой вкус.

Общая площадь номера — около трёх квадратных метров, кроме кровати, зеркала, телевизора и кондиционера сюда каким-то чудом влез и туалет. 

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Здесь постоянно и временно проживает почти десять тысяч человек. Полицейские облавы в этих местах — обычное дело, и чаще копов тут появляются только съёмочные группы, которые используют достопримечательность для фильмов в жанре «гонконгский боевик» или документалок типа «Шокирующая Азия». В одном из примерно 80 отелей этого муравейника (сколько их точно, не знает никто) Ксавье нашёл свою заветную комнату. Но скорее это не комната, а шкатулка с совмещённым санузлом. Вот как он выглядит, если смотреть от входной двери.

Гостиница будущего, построенная на верхушке дерева (Фото) 

Как видите, кровать касается всеми четырьмя сторонами стен. А велика ли эта кровать? Не очень. Ксавье среднего роста, но вдоль он вытянуться не может: ноги упираются в стенку. Отель предоставляет две опции для комфортного сна: лечь по диагонали или поджать ноги.

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С ним есть пара проблем. Душ поливает всё вокруг: он висит как раз между унитазом и раковиной, и вода течёт просто на пол. Но это ладно. Вторая проблема: на унитаз невозможно сесть ногами в нужную сторону — он упирается в стенку. Поэтому сидеть приходится боком. При этом дверь в санузел уже не закрывается.

Стоит всё это удовольствие 30 долларов. Не очень комфортно, зато у вас есть шанс прикоснуться к настоящей гонконгской жизни. В этом отеле останавливаются курьеры триады и якудза, торговцы людьми, просто подозрительные типы из всех стран Востока от Индии до Малайзии и прочие завсегдатаи фильмов Вонга Карвая и Пака Чхан-ука.

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Новости мира, Гонконг, Гостиница, Ксавье Наджи, Отель, Путешествия.
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