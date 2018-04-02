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Число аэропортов в Китае достигло 229
12:14 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Количество аэропортов в КНР постоянно растет, за 2017 год сдано в эксплуатацию 11 аэропортов.
В Китае в 2017 году были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов, сообщил замглавы Управления гражданской авиации Китая Дун Чжии. В результате их общее число в стране достигло 229.
По словам чиновника, в прошлом году аэропорты КНР обслужили 1,148 млрд пассажиров, что на 12,9% больше показателя за 2016 год. В частности, 32 аэропорта обслужили свыше 10 млн пассажиров каждый, сообщает агентство "Синьхуа".
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