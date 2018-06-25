Причиной стал ряд инцидентов, в ходе которых пытавшиеся сфотографироваться в волнах туристы упали в воду и утонули.
Индийские спасатели запретили туристам фотографировать себя на ряде пляжей штата Гоа. Об этом сообщает канал NDTV.
Индийские спасатели запретили туристам фотографировать себя на ряде пляжей штата Гоа. Об этом сообщает канал NDTV.
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