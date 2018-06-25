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В Китае наводнение

Наводнение в Китае
15:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Проливные дожди вызвали наводнение в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая, от которого пострадали более 40 тыс. человек.

В результате проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая пострадали свыше 40 тыс. человек.

Также по меньшей мере два человека погибли, сообщает агентство "Синьхуа". Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах. Сильные дожди вызвали наводнения в 14 уездах.

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Новости мира, Гуанси-Чжуан, Дожди, Жертвы, Китай, Наводнение.
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