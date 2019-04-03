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СМИ: В Китае усомнились в целесообразности закупок новейших истребители РФ

СМИ: В Китае усомнились в целесообразности закупок новейших истребители РФ
01:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости мира: В Китае усомнились в необходимости Су-57.

Специалисты Поднебесной рассказали об экспортном потенциале российского истребителя пятого поколения, а также о его боевых возможностях.

Все указывает на то, что Россия всерьез рассматривает возможность экспорта в Китай своего самого современного истребителя — Су-57. Эксперты воспринимают это в качестве показателя тесных стратегических отношений между двумя странами.

Впрочем, не все так однозначно, как может показаться. Ранее Поднебесная действительно закупила сотни истребителей марки «Су», однако на тот момент китайское авиастроение сильно уступало российскому, чего нельзя сказать о нашем времени.

Сейчас мнения специалистов озвучило китайское издание Global Times. Главный редактор Aerospace Knowledge Ван Яньань (Wang Ya'nan) заявил, что, хотя возможности Су-57 несомненны, закупка самолетов Китаем — не самое лучшее решение, поскольку Пекин уже разработал свой собственный истребитель пятого поколения — J-20. Кроме того, специалист считает, что наличие Су-57 может создать проблемы для китайских военных в вопросах интеграции разных систем вооружения в общую структуру ВВС.

В свою очередь, старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью (Xu Guangyu) не исключил покупки истребителей Су-57 в будущем, однако не в целях повышения боеспособности страны, а в рамках изучения новых технологий. Отметим, что в этом случае речь может идти о закупке от нескольких единиц до нескольких десятков самолетов, что само по себе, вне сомнения, нельзя будет рассматривать в качестве коммерческого успеха программы.

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Другую интересную — теперь уже сугубо техническую — оценку машины дал главный конструктор проектного института SAC (Shenyang Aircraft Corporation) Ван Юнцин (Wang Yongqing). По его мнению, Су-57 имеет хорошие возможности в плане реализации сверхзвуковой крейсерской скорости, а также обладает сверхманевренностью. Однако скрытность самолета, по мнению конструктора, сознательно занизили, отодвинув ее на второй план. Ван Юнцин напоминает, что малозаметность считают решающей характеристикой истребителя пятого поколения: единственная ситуация, в которой она не очень важна, — ближний воздушный бой.

Ранее от Су-57 отказалась Индия. По сообщениям СМИ, страна решила выйти из проекта по созданию истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе Су-57. Причина — несоответствие машины заявленным требованиям. Напомним, что российские ВВС пока закупили лишь несколько таких истребителей.

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Китай, Россия, Су-57.
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