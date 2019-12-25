В Японии взорвался вулкан Сакурадзима: столб пепла выбросило на 2700 метров (Видео)

Вчера, 24 декабря в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима. Сакурадзима — действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, но в результате извержения она была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — 1117 метров, а площадь — около 77 км².