ВОЗ: Угрозы мирового масштаба от коронавируса пока нет

Новости мира:Всемирная организации здравоохранения не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на международном уровне из-за вспышки нового типа коронавируса.

В ВОЗ пока не считают новый вирус пневмонии угрозой мирового уровня.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Новый вирус из Китая еще не является глобальной чрезвычайной ситуацией для сферы здоровья", - сообщили в ВОЗ.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 погибших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.