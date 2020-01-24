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Коронавирус в Китае: болезнь добралась до Непала

Коронавирус в Китае: болезнь добралась до Непала
20:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Непале подтвердили первый случай заражения новым вирусом из Китая.

Министерство здравоохранения Непала официально заявило о подтвержденном случае заболевания остроинфекционным короновирусом на территории страны.

"Непал сообщил о первом подтвержденном случае заражения смертельно опасным вирусом", - сообщило в Twitter издание Times of India.

Заболевший - 32-летний непальский студент, который вернулся на родину из китайского города Ухань в начале января. Почувствовав себя плохо, он обратился в больницу. Однако спустя несколько дней молодой человек был выписан. На этой неделе врачи решили отправить образцы его анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус. В пятницу было сообщено о положительном результате.

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В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

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В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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Китай, Эпидемия, Непал, Вирус.
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