Последствия коронавируса в Китае: очереди в больницах и пустые полки в магазинах

Новости мира:Видео демонстрируют опустевшие прилавки магазинов и длинные очереди в больницах в Китае.

Очевидцы сняли на видео огромные очереди и хаос в больницах в китайском городе Ухань, откуда началась вспышка нового коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

"Видеозапись, размещенная на Weibo, и, вероятно, сделанная в больницах Уханя, показала сцены хаоса и отчаяния. Одно видео, очевидно, сделанное в народной больнице Ханькоу, показало длинные очереди пациентов в масках. Мужчина, который снимал видео, утверждал, что дежурили только четверо врачей, и людям приходилось несколько часов ждать (помощи - ред.). Еще одно видео показало пациента на полу, который, вероятно, потерял сознание", - говорится в публикации.

Больные, которые на этой неделе обратились за помощью в больницы в Ухане, рассказали, что им отказали в лечении.

Как отмечается, в помещениях медицинских учреждений не хватает коек и диагностических наборов для пациентов, имеющих симптомы, похожие на лихорадку.

Видео, снятые в другом месте в Ухане, демонстрировали опустевшие прилавки магазинов.

Напоминаем, из-за нового коронавируса, который распространяется по всему миру, в Китае умерли уже 26 человек.

Зарегистрировано более 800 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Власти Китая закрыли уже 13 городов в провинции Хубэй из-за распространения нового коронавируса.

Из-за опасности распространения коронавируса временно закрывается часть Великой китайской стены и другие исторические достопримечательности в стране.

Китайское правительство начало строить больницу на тысячу мест в городе Ухань, которая будет заниматься лечением больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Госпиталь будет построен на участке площадью 25 тыс. квадратных метров. Планируется, что он будет готов 3 февраля, сообщили муниципальные органы власти.