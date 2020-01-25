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Снимок с микроскопа: как выглядит опаснейший китайский коронавирус (Фото)

Снимок с микроскопа: как выглядит опаснейший китайский коронавирус (Фото)
11:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ученые показали первый снимок коронавируса 2019-nCoV под микроскопом.

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая обнародовало первый снимок штамма нового типа коронавируса — 2019-nCov, — под микроскопом.

Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на сайт организации.

Как уточняется в сопутствующем заявлении, изображение должно помочь в обнаружении патогенных микроорганизмов и исследовании структуры вируса.

На снимке можно рассмотреть шиповидные отростки, отходящие от белковой мембраны и внешней оболочки и формирующие корону: именно по этому признаку это семейство из 39 вирусов получило свое название.

Накануне ученые из Пекинского университета сообщили, что установили возможный первоисточник вируса: согласно выводам их исследования, 2019-nCov — гибрид вируса, который встречается у летучих мышей, и еще одного вируса, носителем которого являются змеи. Как объяснили специалисты, предположительно, вирус передался одному из жителей густонаселенного китайского города Ухань, который имел отношение к оптовому рынку морепродуктов Хуанань, где, предположительно, незаконно торговали различной живностью, в том числе летучими мышами и змеями. По-видимому, человек съел мясо змеи, которая заразилась вирусом от летучей мыши, и заболел сам.

Однако уже сегодня сотрудники Уханьского института вирусологии опровергли, что именно змея передала коронавирус 2019-nCoV человеку (среди аргументов — как он смог прижиться и у хладнокровного, и у теплокровного хозяина?). В результате анализа они выяснили, что РНК 2019-nCoV ближе всего (совпадение — 96%) к открытому пару лет назад вирусу летучих мышей азиатских подковоносов (Rhinolophus affinis) и похож (совпадение — более 79 процентов) на вирус атипичной пневмонии SARS-CoV ("пурпурная смерть"), который в начале 2000-х зафиксировали в провинции Гуандун на юге КНР. Тогда от него погибли 813 человек. "Змеиное происхождение" сегодняшнего вируса ученые отвергли.

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В Ухани, откуда началось распространение вируса (именно там располагается оптовый рынок Хуанань), ввели карантин, к борьбе с эпидемией подключили армию. Уже второй день в 12-миллионом городе закрыты буквально все места массового скопления людей: аэропорты, метро, вокзалы, торговые центры, кафе, кинотеатры, на въезде в город выставлены блокпосты, общественный транспорт также не работает. Сегодня там в срочном порядке начали строить новую больницу, в которой планируют разместить больных коронавирусом пациентов. По информации местных СМИ, медучреждение будет готово к 3 февраля.

В "изоляции" оказалась не только Ухань. Аналогичные превентивные меры введены еще в девяти городах провинции Хубэй: Хуангане, Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

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Все по теме:

Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, 2019-nCoV.
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