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Си Цзиньпин о коронавирусе: Мы столкнулись со сложной ситуацией

Си Цзиньпин о коронавирусе: Мы столкнулись со сложной ситуацией
17:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Си Цзиньпин признал, что ситуация с распространением нового вируса является сложной.

Темпы распространения опасного коронавируса в КНР ускоряются, ситуация - непростая, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", - приводят его слова официальные китайские СМИ.

При этом он призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

Ранее в субботу стало известно, что на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.

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Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

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Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами КНР.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Си Цзиньпин.
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