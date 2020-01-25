Коронавирус в Японии: Минздрав заявило о новых случаях заболевания

Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Японии.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
"Министерство здравоохранения Японии в субботу подтвердило третий случай заражения вирусом", - говорится в сообщении.
Пациентка - женщина, проживающая в китайском городе Ухань, прибыла в Японию 18 января. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии на момент приезда у нее не было симптомов вируса, но впоследствии развилась лихорадка и кашель.
Женщина посетила больницу в Токио и позднее сдала положительный тест на вирус. Однако она пока не была госпитализирована.
Как сообщалось, в Китае 1287 человек уже инфицированы коронавирусом, при этом 41 случай имел летальный исход. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Непале, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.