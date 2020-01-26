Вспышка коронавируса: Китай вводит запрет на торговлю дикими животными

Новости мира:В Китае вступает в силу запрет на продажи диких животных из-за вспышки коронавируса.

Власти КНР вводит ограничения на продажу диких животных с воскресенья, 26 января, в связи со вспышкой коронавируса, который, вероятно, распространился с точки продажи в Ухане в конце декабря 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

"Китай запретил торговать дикими животными по всей стране на рынках, супермаркетах, ресторанах и платформах электронной коммерции из-за вспышки коронавируса. Власти решили, что любые места, где разводят диких животных, следует изолировать, а перевозки дикой природы следует запретить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет вступает в силу с воскресенья, 26 января.

Как сообщалось ранее, в Канаде медики подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Напомним, число погибших в результате коронавируса 2019-nCoV возросло до 56 человек.