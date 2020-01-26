Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом
В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом
Тоттенхэм ведет переговоры по Бэйлу
Тоттенхэм ведет переговоры по Бэйлу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 января

В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом

В Китае назвали основные симптомы заражения коронавирусом
12:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Народная больница Уханьского университета обнародовала данные о симптомах заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV.

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым смертельно опасным коронавирусом: диарея, тошнота, проблемы с пищеварительной системой.

Об этом сообщает TJoutnal, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение и ощущение стеснённости грудной клетки. Медики пояснили, что у некоторых инфицированных не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель.

По новым данным, они появляются уже на поздних стадиях болезни. Напомним, в Китае по состоянию на начало суток зафиксировано 1975 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Число погибших от пневмонии достигло 56 человек.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае

Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток. Вирус распространился в ряд стран Азии, попал во Францию, США и Канаду. 24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились.

напомним, в Китайском центре по профилактике болезней и контролю за очагами их возникновения начали разработку вакцины против коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Болезнь, КНР, Вирус, Си Цзиньпин, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV, Симптомы коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
04 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь