"Уханьский" коронавирус: глава ВОЗ летит в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа. Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter, передает УНН.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ хотят укрепить парнество с Китаем в данном вопросе.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - ред.)", - подчеркнул он.

