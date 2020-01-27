Коронавирус в Китае: скончались уже 80 человек

Новости мира:Заражение коронавирусом в Китае выявлено уже у 2794 человек.

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в Китае увеличилось более чем на 700 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

"Заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено уже у 2794 человек… Всего за сутки заболели более 700 человек, а число скончавшихся от коронавируса нового типа выросло до 80 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти КНР расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, на все животноводческие фермы наложен карантин. Кроме того, приостановили работу парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге.

В целом, указывает DW, фактически находятся под карантином свыше 56 млн человек в 18 городах.

Как сообщалось, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай, где планирует обсудить с властями и экспертами в области здравоохранения меры борьбы с распространением коронавируса.