"Уханьский" коронавирус нанесет мощный удар по экономике Таиланда

Новости мира:Таиланд оценивает убытки от эпидемии в Китае в $3 миллиарда.

Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 млрд доходов из-за резкого сокращения числа китайских туристов, сообщает в понедельник Bangkok Post.

"Вспышка смертельно опасного вируса в Китае окажет прямое влияние на экономику Таиланда. Из-за резкого сокращения числа китайских туристов туриндустрия страны потеряет от 80 млрд до 100 млрд бат ($2,6-3,2 млрд). Экономический рост в 2020 году сократится на 0,5-0,7%", - пишет издание.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. "Запрет продлится до конца марта - для Таиланда этот как раз высокий сезон. Тяжелый урон будет нанесен авиакомпаниям, отелям, курортам, гидам", - отмечает газета.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На данный момент общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончалось 80 человек.