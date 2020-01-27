Скачать
Понедельник, 27.01.2020
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария
Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)
Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)

"Уханьский" коронавирус нанесет мощный удар по экономике Таиланда

"Уханьский" коронавирус нанесет мощный удар по экономике Таиланда
16:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Таиланд оценивает убытки от эпидемии в Китае в $3 миллиарда.

Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 млрд доходов из-за резкого сокращения числа китайских туристов, сообщает в понедельник Bangkok Post.

"Вспышка смертельно опасного вируса в Китае окажет прямое влияние на экономику Таиланда. Из-за резкого сокращения числа китайских туристов туриндустрия страны потеряет от 80 млрд до 100 млрд бат ($2,6-3,2 млрд). Экономический рост в 2020 году сократится на 0,5-0,7%", - пишет издание.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. "Запрет продлится до конца марта - для Таиланда этот как раз высокий сезон. Тяжелый урон будет нанесен авиакомпаниям, отелям, курортам, гидам", - отмечает газета.

Эпидемия в Китае: Малайзия вводит ограничения на въезд

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На данный момент общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончалось 80 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Таиланд, Вирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
05 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Развод в Украине стал на порядок дороже
Развод в Украине стал на порядок дороже
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.01 – 26.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь