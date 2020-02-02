Все не так плохо: более 300 человек вылечили от коронавирусной пневмонии

Новости мира:В Китае выписали 328 пациентов, выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом.

328 пациентов, которые ранее были инфицированы пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, были выписаны из больниц после выздоровления по состоянию на конец субботы, 1 февраля, заявили китайские власти по делам здравоохранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В субботу 85 человек вышли из больницы после лечения (49 человек в провинции Хубэй), как сообщается в ежедневном отчете Государственного комитета по делам здравоохранения КНР (NHC).

Как известно, количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 000 человек, умерло 304 жителя страны.