Все не так плохо: более 300 человек вылечили от коронавирусной пневмонии

328 пациентов, которые ранее были инфицированы пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, были выписаны из больниц после выздоровления по состоянию на конец субботы, 1 февраля, заявили китайские власти по делам здравоохранения.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В субботу 85 человек вышли из больницы после лечения (49 человек в провинции Хубэй), как сообщается в ежедневном отчете Государственного комитета по делам здравоохранения КНР (NHC).
Как известно, количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 000 человек, умерло 304 жителя страны.