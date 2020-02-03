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Коронавирус во Вьетнаме: Врачи подтвердили восьмой случай заражения

Коронавирус во Вьетнаме: Врачи подтвердили восьмой случай заражения
09:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Во Вьетнаме зафиксировали уже восьмой случай заражения коронавирусом.

Восьмой случай заражения коронавирусом 2019 nCoV зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщает издание VN Express.

Заболевания пневмонией нового типа, что было вызвано вирусом 2019 nCoV, диагностировано у 29-летней жительницы северной вьетнамской провинции Виньфук, которая вернулась в страну 17 января из китайского города Ухань, где она работала по контракту. Ее состояние оценивается медиками как стабильное.

Начиная с 23 января и до сегодняшнего дня во Вьетнаме были подтверждены семь случаев заболевания пневмонией нового типа. Среди инфицированных коронавирусом, кроме вьетнамцев попали двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. Один из больных уже полностью выздоровел, остальные продолжают оставаться под наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений.

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За последние две недели во Вьетнаме были госпитализированы 92 человека с симптомами пневмонии. В 65 из них лабораторные тесты не подтвердили наличия коронавируса. 

С целью предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили состояние эпидемиологической угрозы. По всей стране были закрыты многие туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены на неделю школьные каникулы. С конца прошлой недели Вьетнам полностью прекратил авиационное сообщение с Китаем, частично закрыл сухопутную границу с КНР и запретил въезд на свою территорию китайских туристических групп. 

Как сообщалось ранее, количество больных пневмонией, вызываемое вирусом 2019 nCoV в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных случаев достигло 361. 

В Китае число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек

На прошлой неделе ВОЗ объявила новый коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба. 

На сегодня известно также об около 150 случаев заражения коронавируса за пределами Китая.

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Китай, Вьетнам, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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