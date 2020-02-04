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В мире возросло число больных от коронавируса

В мире возросло число больных от коронавируса
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек.

 В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (18:00 киевс воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 235 человек, смертельных случаев - на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек, 632 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 33 случая заболевания: 15 - в Гонконге, восемь - в Макао и 10 - на Тайване.

В Китае власти собираются кремировать умерших от коронавируса

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Напомним, врачи из Таиланада заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая.

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Все по теме:

Китай, Таиланд, ВОЗ, Заболевание, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус, Лечение коронавируса.
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