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ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса

ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения

Медицинские маски не смогут защитить от смертельного китайского коронавируса. Они помогают ограничить распространение лишь нескольких респираторных заболеваний. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Использование только маски не гарантирует остановки распространения инфекции, это нужно сочетать с другими профилактическими мерами. Люди должны соблюдать гигиену рук, избегать тесного контакта (не менее 1 метра).

Кроме того, ВОЗ утверждает, что использовать маски необходимо лишь в случае, когда начали проявляться респираторные симптомы - кашель или чихание. Также необходимо надевать маску, в момент ухаживания за инфицированными коронавирусом.

Минздрав: В Украине нет коронавируса

Напомним, по состоянию на 4 февраля количество умерших от коронавируса в Китае составляет 427. Общее количество заражений в провинции Хубэй возросло до 13 522 случаев. При этом 396 пациентов выздоровели. Наличие коронавируса зарегистрировали уже в 24 странах.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Напомним, врачи из Таиланада заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая.

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ЕС, Китай, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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