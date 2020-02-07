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Китайский врач, который первым предупреждал о вспышке коронавируса, все же умер

Китайский врач, который первым предупреждал о вспышке коронавируса, все же умер
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:34-летний китайский врач Ли Веньлян умер, заразившись во время борьбы с эпидемией пневмонии.

Китайский врач, который пытался заранее предупредить о возгорании коронавируса и из-за этого попал под подозрение со стороны властей коммунистического Китая, умер в больнице.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Центральную больницу Уханя. Согласно сообщению, 34-летний Ли Вэньлян "заразился во время борьбы с эпидемией пневмонии".

Всемирная организация здравоохранения написала в Твиттере: "Мы глубоко опечалены кончиной доктора Ли Вэньляна. Нам всем следует ценить работу, которую он сделал". 6 февраля стало известно, что Ли умер после заражения в Ухане.

Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились

Однако через несколько часов китайские СМИ сообщили, что его удалось реанимировать после остановки сердца, но больной в дальнейшем находится в критическом состоянии.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. 30 декабря Ли Вэньлян отправил сообщение коллегам-медикам в групповом чате, а через несколько дней был вызван в Бюро общественной безопасности, чтобы подписать письмо, в котором его обвиняли в "лживых заявлениях".

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Все по теме:

Китай, Гонконг, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV, Лі Веньлян.
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