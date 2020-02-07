Скачать
Пятница, 07.02.2020
Зеленский прибыл в Рим: началась встреча с премьером страны (Видео)
Зеленский прибыл в Рим: началась встреча с премьером страны (Видео)
Загороднюк: На Донбассе появятся военные базы по стандартам НАТО
Загороднюк: На Донбассе появятся военные базы по стандартам НАТО
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе
Две украинки претендуют на звание лучших легкоатлеток января в Европе
Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: когда состоится?
Когда состоится звездная свадьба Дженнифер Лопес: детали

Все не так страшно: смертность от китайского коронавируса очень низкая

Все не так страшно: смертность от китайского коронавируса очень низкая
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV значительно меньше, чем от свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%, что существенно ниже уровня смертности, вызванного вирусом гриппа H1N1 в 2009 году.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве Временно Поверенный в делах Посольства КНР в Украине Ляньвень У.

"Несмотря на то, что коронавирус нового типа заразен и даже существует вероятность, что человек без симптомов может распространять вирус, смертность от него очень низкая - всего 2%. Это намного ниже смертности от вируса Эбола, которая составляет 40,4%. Уровень смертности от респираторного синдрома MERS (ближневосточный респираторный синдром, англ. Middle East respiratory syndrome, MERS - ред.) составляет 34,4%, уровень смертности от вируса H1N1 (грипп типа А (H1N1) - ред.) в 2009 году составляла 17%. Я хочу подчеркнуть, что нет оснований для паники", - заверил Ляньвень У, добавив, что в то же время профилактические мероприятия нужно проводить. Он также обратил внимание, что в последнее время начало расти число тех, кто выздоровел от вируса.

Инфицированная еда: В Минздраве заявили, можно ли заразиться через фрукты

"По мере того, как укрепляется сотрудничество Китая с международным сообществом в научно-исследовательской сфере, непрерывно углубляются знания медиков и ученых о новом виде коронавируса и совершенствуются методики лечения и профилактики эпидемии, количество тех, кто выздоравливает, постоянно увеличивается... Начиная с 1 февраля, количество людей, которые выздоровели, уже втрое больше, чем количество умерших", - сообщил представитель посольства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Китай, Минздрав, МОЗ, МИД Украины, Вирус, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
02 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
03 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
04 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
05 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
&quot;Языковой&quot; вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто
"Языковой" вопрос: Новосад отклонила предложения Сийярто
Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко
Новые Rainbow Six и Watch Dogs: Ubisoft выпустит пять ААА-игр до апреля 2021 года
Новые Rainbow Six и Watch Dogs: Ubisoft выпустит пять ААА-игр до апреля 2021 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь