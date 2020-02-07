Все не так страшно: смертность от китайского коронавируса очень низкая

Новости мира:Количество погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV значительно меньше, чем от свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

Смертность от нового типа коронавируса 2019-nCoV составляет 2%, что существенно ниже уровня смертности, вызванного вирусом гриппа H1N1 в 2009 году.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве Временно Поверенный в делах Посольства КНР в Украине Ляньвень У.

"Несмотря на то, что коронавирус нового типа заразен и даже существует вероятность, что человек без симптомов может распространять вирус, смертность от него очень низкая - всего 2%. Это намного ниже смертности от вируса Эбола, которая составляет 40,4%. Уровень смертности от респираторного синдрома MERS (ближневосточный респираторный синдром, англ. Middle East respiratory syndrome, MERS - ред.) составляет 34,4%, уровень смертности от вируса H1N1 (грипп типа А (H1N1) - ред.) в 2009 году составляла 17%. Я хочу подчеркнуть, что нет оснований для паники", - заверил Ляньвень У, добавив, что в то же время профилактические мероприятия нужно проводить. Он также обратил внимание, что в последнее время начало расти число тех, кто выздоровел от вируса.

"По мере того, как укрепляется сотрудничество Китая с международным сообществом в научно-исследовательской сфере, непрерывно углубляются знания медиков и ученых о новом виде коронавируса и совершенствуются методики лечения и профилактики эпидемии, количество тех, кто выздоравливает, постоянно увеличивается... Начиная с 1 февраля, количество людей, которые выздоровели, уже втрое больше, чем количество умерших", - сообщил представитель посольства.