Угроза коронавируса: медработники Гонконга завершили забастовку

Новости мира:Врачи Гонконга закончили забастовку из-за коронавируса.

В Гонконге завершилась пятидневная забастовка профсоюза работников отрасли здравоохранения, требовавших закрыть границу с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом информирует CNN.

"Тысячи медицинских работников бастовали в течение пяти дней, требуя, чтобы правительство Гонконга полностью закрыло границу с материковым Китаем и приняло меры в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство участников забастовки просто отказались ее продолжать.

Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввели обязательный карантин для всех гостей из материкового Китая. В Гонконг они теперь могут попасть только через три пункта пропуска, остальные временно закрыты.

Напоминаем, по состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом человека, 641 человек умер.

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановить вспышки коронавируса.