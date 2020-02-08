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Угроза коронавируса: медработники Гонконга завершили забастовку

Угроза коронавируса: медработники Гонконга завершили забастовку
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Врачи Гонконга закончили забастовку из-за коронавируса.

В Гонконге завершилась пятидневная забастовка профсоюза работников отрасли здравоохранения, требовавших закрыть границу с материковым Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом информирует CNN.

"Тысячи медицинских работников бастовали в течение пяти дней, требуя, чтобы правительство Гонконга полностью закрыло границу с материковым Китаем и приняло меры в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство участников забастовки просто отказались ее продолжать.

Тем временем глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввели обязательный карантин для всех гостей из материкового Китая. В Гонконг они теперь могут попасть только через три пункта пропуска, остальные временно закрыты.

Напоминаем, по состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом человека, 641 человек умер.

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановить вспышки коронавируса.

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Все по теме:

Китай, Забастовка, Гонконг, Медики, Врач, Вирус, Коронавирус.
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