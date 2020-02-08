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Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек

Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
07:36 Сегодня Телеграф

Новости мира:В мире продолжает расти количество людей, скончавшихся от легочного заболевания, которое вызывает коронавирус 2019-nCoV.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,5 тыс., 722 человека скончались.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

"К концу пятницы в Китае 722 человека скончались от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время из больниц выписаны 2050 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции.

В частности, в пятницу из клиник выписали 510 человек, из них 298 - жители провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии.

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Как сообщалось, и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина 5 февраля получила тестсистему для выявления коронавируса.

"Также мы сформировали дополнительный заказ в ВОЗ и ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тестсистем, которые будут распределены по регионам", - добавил Кузин.

В ближайшие дни будет обнародован план противоэпидемических мероприятий в стране, заверил Кузин. Речь идет о создании соответствующих региональных планов противодействия коронавирусу, выделении ресурсов для организации мероприятий по усилению текущей дезинфекции, а также о подготовке учреждений здравоохранения для госпитализации больных или возможном перепрофилировании таких учреждений.

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Все по теме:

Китай, Ухань, Хубэй, Коронавирус, 2019-nCoV, Коронавирус 2019-nCoV.
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