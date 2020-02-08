Усложняет работу и внушает страх: ВОЗ обратила внимание на еще одну опасность, связанную с коронавирусом

Новости мира:В ВОЗ обеспокоены распространяющимися фейками о коронавирусе.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией на фоне вспышки коронавируса.

Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Женеве, сообщается на сайте ВОЗ.

"Люди должны иметь доступ к точной информации, чтобы защитить себя и других", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, дезинформация делает работу сотрудников здравоохранения еще более сложной, а также отвлекает внимание лиц, принимающих решения. Кроме того дезинформация вызывает замешательство и распространяет страх на широкую публику.

Как отметил глава организации, помимо прочих мер по борьбе с ложной информацией, ВОЗ сотрудничает с поисковыми, социальными и цифровыми компаниями, такими как Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другими.

"Мы просим их отфильтровывать ложную информацию и распространять точную информацию из достоверных источников, таких как ВОЗ, CDC и другие. И мы благодарим их за их усилия", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,9 тыс., 724 человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановить вспышки коронавируса.