Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

Усложняет работу и внушает страх: ВОЗ обратила внимание на еще одну опасность, связанную с коронавирусом

Усложняет работу и внушает страх: ВОЗ обратила внимание на еще одну опасность, связанную с коронавирусом
21:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ВОЗ обеспокоены распространяющимися фейками о коронавирусе.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией на фоне вспышки коронавируса.

Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Женеве, сообщается на сайте ВОЗ.

"Люди должны иметь доступ к точной информации, чтобы защитить себя и других", - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, дезинформация делает работу сотрудников здравоохранения еще более сложной, а также отвлекает внимание лиц, принимающих решения. Кроме того дезинформация вызывает замешательство и распространяет страх на широкую публику.

Как отметил глава организации, помимо прочих мер по борьбе с ложной информацией, ВОЗ сотрудничает с поисковыми, социальными и цифровыми компаниями, такими как Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другими.

В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса

"Мы просим их отфильтровывать ложную информацию и распространять точную информацию из достоверных источников, таких как ВОЗ, CDC и другие. И мы благодарим их за их усилия", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа превысило 34,9 тыс., 724 человека скончались.

Минздрав: В Украине коронавируса нет

Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум для координации международных научно-исследовательских усилий с целью остановить вспышки коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Эпидемия, ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Аданом Гебрейесус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
05 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь