"Первая некитайская смерть": В Ухане от коронавируса скончался гражданин США

Новости мира:В Ухане зафиксировали первый случай смерти от коронавируса, среди неграждан Китая

В Ухане произошел первый случай "некитайские смерти" от осложнений коронавируса нового типа - умер 60-летний американец.

Об этом сообщает Reuters.

"60-летний американец умер от нового коронавируса, став первой подтвержденной "некитайской смертью" от болезни, заявили американские чиновники, поскольку миллионы китайцев начали возвращаться домой после перерыва на Новый год, который был продолжена из-за попытки сдержать вспышку вируса", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев были в Китае, вирус распространился на около двух десятков стран за рубежом.

"Американец умер в четверг в Ухане, эпицентре вспышки вируса в центральной китайской провинции Хубэй, заявил представитель посольства США в Пекине в субботу", - пишет издание.

Сейчас чиновники не разглашают детали смерти 60-летнего мужчины.