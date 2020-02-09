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Прогнозы на дальнейшую судьбу коронавируса: Ученые выдвинули свои предположения

Прогнозы на дальнейшую судьбу коронавируса: Ученые выдвинули свои предположения
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ученые обнародовали свои предположения, касательно дальнейшего развития китайского коронавируса.

Пик заболеваемости пневмонией, вызванной новым коронавирусом, ожидается в Китае во второй половине февраля.

Об этом информирует Bloomberg.

"Ученые, которые моделируют распространение вируса, прогнозируют, что пик вспышки инфекции может произойти позже в этом месяце", - говорится в сообщении. 

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Ученые разработали математическую модель распространения коронавируса на основе данных о заболеваемости в Ухане - эпицентре нового вируса.

Коронавирус, возможно, обнаружат у каждого 20-го жителя Уханя до того, как заболеваемость достигнет пика. 

"Если предположить, что текущие тенденции продолжатся, мы прогнозируем пик с середины до конца февраля в Ухане", - сказал доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней Адам Кучарский. 

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Кучарский и его коллеги строят свои прогнозы на моделировании допущений развития вируса, включая инкубационный период в течение 5 дней и задержку, начиная с появления симптомов до подтверждения заражения в течение 6 дней.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Вследствие болезни в материковой части Китая умерли уже 813 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 37 тысяч.

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Китай, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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