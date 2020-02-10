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Что с ним: Посольство Украины в Японии заявили о состоянии украинца зараженного коронавирусом

Что с ним: Посольство Украины в Японии заявили о состоянии украинца зараженного коронавирусом
13:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Японии Посольство Украины заявило, в каком сейчас состоянии находится зараженный украинец.

Посольство Украины сообщило о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Японии.

"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков симптомов вируса нет", - отметили дипломаты и добавили, что у украинца и не было никаких жалоб. Читайте также В Минздраве рассказали, что будет с украинцем, заразившимся китайским коронавирусом

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Как сообщалось ранее, по данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

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Украина, Япония, Минздрав, МИД, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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