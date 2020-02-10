Зараженные на круизе: МИД подтвердили второй случай заболевания коронавирусом среди украинцев

Новости мира:В МИД подтвердили второй случай заражения среди украинцев на круизном лайнере в Японии.

В Министерстве иностранных дел Японии подтвердили информацию о втором случае заражения китайским коронавирусом среди украинских граждан на круизном лайнере Diamond Princess.

Об этом сообщил Сергей Погорельцев, директор департамента консульской службы МИДа Украины.

"Да. МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - сообщил Погорельцев.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 10 февраля, японские СМИ сообщили, что еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее также сообщалось о 20-летнем украинце на круизном лайнере Diamond Princess, который заразился китайским коронавирусом. Он стал первым гражданином Украины, инфицированным коронавирусом нового типа. Позже в МИДе подтвердили, что украинец на круизе Diamond Princess инфицирован новым коронавирусом.