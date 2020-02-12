Коронавирус продолжает убивать: в Китае за сутки умерло почти 100 человек

Новости мира:В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 94 новых случаев смерти из-за коронавируса.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 94 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,638 тыс. новых случаев заражения.

Об этом сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,104 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды 33,366 тыс. человек (в Ухане - 19,558 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,068 случаях (в Ухане - 820 случаев). Уровень смертности в провинции в целом составил 3,2%.

После выздоровления из медучреждений выписано 2,639 тыс. человека.