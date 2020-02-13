"Проблеск надежды": темпы распространения эпидемии коронавируса замедляются

Новости мира:В Китае фиксируют уменьшение случаев заражения коронавирусом.

Количество выявленных новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае сокращается в течение недели.

Об этом сообщает AP.

"В течение последней недели количество новых случаев уменьшилось, что дает надежду на то, что эпидемию можно остановить... Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что во вторник было зафиксировано 2015 новых случаев, по сравнению с почти 3900 неделю назад", - сказано в сообщении.

Представитель комиссии Ми Фенг сказал, что ситуация все еще мрачная, но "мы видим некоторые позитивные изменения".

Доктор Майк Райан, руководитель подразделения ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.) по чрезвычайным ситуациям, заявил, что "рано пытаться предсказать начало конца" вспышки в Китае. Но успокаивает то, что количество ежедневных случаев стабилизируется, главным образом, благодаря огромной операции, проведенной отраслью здравоохранения Китая, которая беспрецедентно изолировала 60 миллионов человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 12 февраля общее число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в материковом Китае уже достигла 1113 человек. За пределами Китая зафиксировано два летальных исхода в результате вируса. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в более 45 тысяч человек.