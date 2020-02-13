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Ситуация на лайнере Diamond Princess: заболевших коронавирусом стало больше

Ситуация на лайнере Diamond Princess: заболевших коронавирусом стало больше
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии возросло до 218 человек.

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы, обнаружено 44 новых случая заражения коронавирусом.

Инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа, сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

Среди новых инфицированных — 29 японцев и 15 граждан других стран (однако не уточняется, каких именно).

В целом число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess достигло 218 человек.

Как сообщалось, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Иокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере сейчас составляет 218 человек.

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Среди них двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа — 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

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Япония, Карантин, Коронавирус, Иокогама, Diamond Princess.
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