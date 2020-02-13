В Индонезии началось извержение огромного вулкана (Видео)

Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщает агенство "Синьхуа". Отмечается, что трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров. Гражданам запретили приближаться к его кратеру ближе, чем на 3 километра. Как сообщается, местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.