Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ТАСС.
Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Сообщается, что новый метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.
Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV.
Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому коронавирусу название COVID-19.
В Китае за минувшие сутки от осложнений, вызванных новым коронавирусом COVID-19, умер 121 человек. Общее число погибших составило 1380.