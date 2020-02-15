Эпидемия коронавируса: Япония может разрешить эвакуацию иностранцев с судна Diamond Princess

Новости мира:США объявили, что эвакуируют около 380 своих граждан с борта судна.

Власти Японии после решения США эвакуировать американцев с помещенного в карантин в порту японского города Иокогама круизного лайнера Diamond Princess могут пойти на аналогичные меры и в отношении граждан других стран. Об этом сообщил в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что японское правительство открыто к сотрудничеству по этому вопросу в случае поступления предложений об эвакуации со стороны иностранных государств. Проводится ли уже с кем-либо конкретное согласование, агентство не уточняет.

Ранее США объявили, что эвакуируют около 380 своих граждан с борта судна. Для этого в Японию будут направлены два самолета, которые 17 февраля вылетят из Токио и затем приземлятся на военной базе в Калифорнии.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На Diamond Princess действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.

Ранее, первых пассажиров эвакуировали с пораженного коронавирусом лайнера Diamond Princess.

Напомним, в Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.