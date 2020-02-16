Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса

Новости мира:В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.

В Китае людям, которые умышленно распространяют новый коронавирус COVID-19, грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, а также более 10 лет заключения либо смертная казнь, – если последствия будут серьезными.

Об этом говорится в заявлении Верховного народного суда КНР, опубликованном на его официальном сайте.

"Люди, умышленно распространяющие новый коронавирус или наносящие вред медицинским работникам во время эпидемии, будут привлечены к уголовной ответственности и сурово наказаны в соответствии с новым судебным руководством", – говорится в сообщении.

В руководстве указывается, что подтвержденным носителям вируса могут быть предъявлены обвинения в том, что они угрожают общественной безопасности, находясь вне карантина или покидая его до истечения необходимого времени.

Таким людям запрещено появляться в общественных местах. Отмечается, что руководство было выпущено еще в понедельник Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, министерством общественной безопасности и министерством юстиции.

"В соответствии с китайским уголовным законодательством, осужденным грозит тюремное заключение на срок от трех до 10 лет, если последствия не будут серьезными. Если их поведение становится причиной серьезных проблем со здоровьем, смерти или приводит к серьезной экономической потере государственной собственности, обвиняемым грозит более 10 лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смерть", – говорится в заявлении.

Ранее о введении смертной казни за сокрытие коронавируса сообщило издание Deutsche Welle.