Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
Итоги дня 15 февраля: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа" и "черные ящики" PS752
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1600
Коронавирус в Китае: число жертв превысило 1600
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
Лучший игрок Матча звезд НБА получит приз имени Коби Брайанта
16 февраля - приметы и обряды в день Семена и Анны
16 февраля - приметы и обряды в день Семена и Анны

Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса

Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса
07:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.

В Китае людям, которые умышленно распространяют новый коронавирус COVID-19, грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, а также более 10 лет заключения либо смертная казнь, – если последствия будут серьезными.

Об этом говорится в заявлении Верховного народного суда КНР, опубликованном на его официальном сайте.

"Люди, умышленно распространяющие новый коронавирус или наносящие вред медицинским работникам во время эпидемии, будут привлечены к уголовной ответственности и сурово наказаны в соответствии с новым судебным руководством", – говорится в сообщении.

В руководстве указывается, что подтвержденным носителям вируса могут быть предъявлены обвинения в том, что они угрожают общественной безопасности, находясь вне карантина или покидая его до истечения необходимого времени.

Таким людям запрещено появляться в общественных местах. Отмечается, что руководство было выпущено еще в понедельник Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, министерством общественной безопасности и министерством юстиции.

В Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти от коронавируса

"В соответствии с китайским уголовным законодательством, осужденным грозит тюремное заключение на срок от трех до 10 лет, если последствия не будут серьезными. Если их поведение становится причиной серьезных проблем со здоровьем, смерти или приводит к серьезной экономической потере государственной собственности, обвиняемым грозит более 10 лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смерть", – говорится в заявлении.

Ранее о введении смертной казни за сокрытие коронавируса сообщило издание Deutsche Welle.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Смертная казнь, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
02 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
03 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
04 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
05 Певица Джамала предстала в ярком образе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса
Китай вводит смертную казнь за сокрытие коронавируса
Боевики на Донбассе снова применили запрещенное вооружение
Боевики снова применили запрещенное вооружение
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
В Идлибе уничтожили сотню проиранских боевиков
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Рецепт дня: Пирожное Баунти (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь