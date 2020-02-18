В Китае от коронавируса уже вылечили более 12,5 тысячи больных

Новости мира:Число зараженных людей от коронавируса Covid-2019 составило 76 328 человек, умерло уже 1 875 человек.

От начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавирус вылечили уже более 12,5 тысячи больных.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

“По состоянию на конец дня понедельника, 12 552 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, были выписаны из лечебных заведений после выздоровления”, - пишет Xinhua.

Отмечается, что только за минувшие сутки из больниц КНР выписали 1700 человек.

“По состоянию на вчера, 1868 человек умерли от болезни, 72 436 случаев заражения новым коронавирусом были подтверждены”, - говорится в материале.

Напомним, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.