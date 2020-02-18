Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900

Новости мира:Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 72 тыс. человек, скончались 1,868 тыс.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 72,436 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,868 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1,886 тыс. человек, смертельных случаев - на 98. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 93 человека, в провинции Хэнань - три человека, по одному - в провинции Хунань и Пекине.

В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 58,016 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 92 новых случаев заболевания: в Гонконге - 60 (при одном случае смертельного исхода и двух выздоровевших), в Макао - 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване - 22 (один случай смерти, два выздоровели).

По данным Госкомздрава, число инфицированных в стране, за исключением эпицентра заболевания - провинции Хубэй, снижается уже в течение двух последних недель.

Так, 3 февраля было зафиксировано 890 заболевших, 4 февраля - 731, 5 февраля - 707, 6 февраля - 696, 7 февраля - 558, 8 февраля - 509, 9 февраля - 444, 10 февраля - 381, 11 февраля - 377, 12 февраля - 312, 13 февраля - 267, 14 февраля - 221, 15 февраля - 166, 16 февраля - 115.

Данные провинциального Комитета здравоохранения Хубэй также свидетельствуют, что за истекшие сутки число заразившихся и случаев летального исхода в провинции несколько снизилось - с 1,993 до 1,807 и со 100 до 93 соответственно.

Напомним, сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.