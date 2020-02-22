Скачать
Суббота, 22.02.2020
Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин
Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин
На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету
На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия

Коронавирус в Южной Корее: количество зараженных перевалило за 300

Коронавирус в Южной Корее: количество зараженных перевалило за 300
09:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число заражений коронавирусом в Южной Корее подскочило до 346 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки возросло на 142 человека, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Накануне сообщалось о 204 зараженных, таким образом, общее число заражений в этой стране теперь составляет 346 человек.

При этом, как и ранее на этой неделе, большинство новых случаев заражения зафиксированы в городе Тэгу и его окрестностях - 131 случай из 142 за последние сутки. Первый случай заражения в этом городе выявили во вторник 18 февраля. За четыре дня в городе с населением 2,5 млн человек, заболели 283 человека. Два человека скончались в больнице Чхондо.

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая резко увеличилось

В южнокорейском Минздраве в субботу выразили надежду на то, что вирус удастся сдержать в районе Тэгу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
02 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
03 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
04 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
05 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь