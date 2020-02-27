Коронавирус в Китае: за сутки умерли 29 человек

Новости мира:По последним данным в Китае подтверждено 78 497 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро четверга на территории материкового Китая зафиксировали 433 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

"За день в стране от коронавируса умерли 29 человек, из них 26 - в провинции Хубэй — эпицентре распространения инфекции", - говорится в сообщении.

В то же время в комиссии отметили, что количество смертельных случаев на территории Китая значительно уменьшилось: в частности за вторник, 25 февраля, зафиксировали 52 смерти.

На сегодня в Китае подтверждены 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли. В то же время 32 495 пациентов вылечились.

Как сообщалось, по последним данным, в мире подтверждены 81 002 случая заражения коронавирусом, 2762 больных умерли, 30 098 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.