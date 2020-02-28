Азию накрывает волна коронавируса: В Южной Корее более 2300 человек заражены

В Южной Корее новым коронавирусом заболело 2337 человек, зафиксировано 315 новых случаев заболевания.
Об этом сообщает Yonhap.
"Южная Корея сообщает о еще 315 случаях нового коронавируса, в общем сейчас 2337", - говорится в сообщении.
Указано, что больницу Святой Марии при Католическом университете Кореи в Сеуле временно закрыли в связи с распространением коронавируса.
Как сообщалось ранее, сотрудник мэрии города Чонджу в Республике Корея умер из-за переутомления в связи с распространением коронавируса в стране.
Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 83 тыс. человек.