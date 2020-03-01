В Таиланде зафиксировали первый летальный исход от COVID-19

Новости мира:Минздрав Таиланда сообщает о первом случае смерти пациента вследствие заражения новым коронавирусом COVID-19.

В Таиланде обнаружили первого погибшего от нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.

Отмечается, что заразившийся 35-летний житель страны с конца января текущего года проходил лечение от лихорадки денге. Немного позже у него выявили также и коронавирус. Уже 16 февраля его официально признали здоровым, но на фоне общей слабости у него отказал ряд жизненно важных органов.

В Таиланде зафиксировано уже 42 зараженных новым типом вируса.

В мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро воскресенья превысило 86,5 тыс. человек.