За сутки за пределами Китая коронавирусом заразились более 1100 человек

Новости мира:За один день вне КНР было выявлено 1160 новых случаев заболевания коронавирусом.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV за пределами Китая превысило отметку в 7 тысяч человек.

Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 12:00 1 марта по киевскому времени.

За последние сутки вне КНР было выявлено 1160 новых случаев заболевания. В общей сложности число заразившихся за пределами Китая составляет 7169 человек.

Больше всего новых заболевших в Южной Корее — 586 человек за последние сутки. На втором месте Италия с 240 новыми случаями, на третьем — Иран (205 подтвержденных заразившихся за сутки).

Вирус распространился уже на 58 стран (пять новых за сутки — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия). Зафиксировано 18 новых смертей вне Китая. В общей сложности, за пределами КНР погибли уже 104 человека.

По информации ВОЗ, по состоянию на 1 марта во всем мире коронавирусом заразились 87 137 человек, 79 968 из них — в Китае.