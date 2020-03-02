Заразили тысячи человек коронавирусом: в Южной Корее будут судить лидера секты

Новости мира:В Южной Корее сектанты в ходе совершения обряда заразили тысячи людей коронавирусом.

Власти Сеула подали в прокуратуру иск против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", обвиняя их в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает BBC.

По официальным данным, вспышка коронавируса в Южной Корее стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Отмечается, что медики провели обследование всех 230 000 членов этой секты, и примерно 9 000 человек из них сообщили, что испытывают симптомы коронавируса.

88-летний основатель секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Напомним: в конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3 736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных - последователи учения "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи".