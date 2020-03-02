В Китае закрыли временную больницу из-за сокращения заболеваний на коронавирус

Новости мира:В Китае власти решили закрыть временную больницу из-за сокращения количества заболеваний на коронавирус.

Местные власти китайского города Ухань, который оказался в эпицентре распространения коронавируса в Китае, закрыли временную больницу из-за сокращения количества заболеваний новым вирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что данная больница является одной из 16 медучреждений, специально построенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Она была закрыта после того, как оттуда выписали последних пациентов.

Данная новость совпала с резким сокращением случаев заболевания коронавирусом в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. За 1 марта впервые с января в провинции было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования - 196. Днем ранее зарегистрировали 570 новых заболеваний.

Как сообщалось ранее, 2 марта в Китае сообщили о 202 новых случаях заражения коронавирусом, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

При этом количество заражений растет за пределами Китая. Так во Франции количество инфицированных увеличилось до 130 человек, а в Италии зарегистрировано более 1,7 тысячи заболевших.